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Минкультуры попросило Роспотребнадзор подготовить рекомендации для работы киносетей

Решение о возобновлении деятельности кинотеатров принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ вместе с крупнейшими киносетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничений, введенных в стране в результате пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

25 марта в Москве запретили проведение любых массовых мероприятий. Была приостановлена в том числе работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. Аналогичные решения были приняты и в других регионах страны.

"Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - сказал представитель пресс-службы.

Он обратил внимание, что стоит учитывать, что решение о возобновлении деятельности кинотеатров принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ.

Также в пресс-службе напомнили, что ведомство направило письма в адрес руководства субъектов РФ с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории регионов. "При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал представитель пресс-службы, разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года.

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Россия
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