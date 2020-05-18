"АвтоВАЗ" возобновляет производство после трехнедельного перерыва

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 18 мая возобновил производство автомобилей после трехнедельного перерыва, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Конвейер на автозаводе приостановился с 29 апреля по 17 мая из-за праздников, корпоративного отпуска и простоя. До этого "АвтоВАЗ" объявлял нерабочим период с 30 марта в соответствии с указом президента РФ о нерабочих днях, однако с 13 апреля, получив разрешение региональных властей, возобновил работу как системообразующее предприятие.

Президент компании Ив Каракатзанис отмечал, что продажи "АвтоВАЗа" на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автопроизводителя в апреле упали в 3,2 раза в годовом выражении - до 10 055 машин (учитывались Lada и Niva).

Кроме того, концерн ранее заявлял о намерениях с 29 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю на фоне негативных прогнозов по продажам на российском авторынке.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362 тыс. машин.