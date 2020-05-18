"Ведомости": арендаторы смогут требовать скидку на аренду или разрывать договор без штрафа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило поправки в законопроект о поддержке экономики, в соответствии с которыми арендаторы смогут потребовать снизить плату за помещение или разорвать договор без штрафа до 1 октября 2020 года. Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на поправки, подготовленные министерством ко второму чтению в Госдуме.

По данным издания, Минэкономразвития после встречи с представителями бизнеса разработало поправки, позволяющие арендаторам разрывать договоры с собственниками помещений в одностороннем порядке до 1 октября 2020 года. Помимо этого, им необходимо будет возместить владельцам офисов и торговых центров убытки в размере одного ежемесячного платежа. Как сообщают "Ведомости", данные поправки рассматриваются в качестве шага навстречу арендодателям, которые увидели в принятии законопроекта риски краха рынка и массовых банкротств.

Подлинность поправок изданию подтвердил федеральный чиновник, однако представитель ведомства на запрос газеты не ответил. Вместе с тем об инициативе Минэкономразвития знают присутствовавшие на встрече в министерстве три топ-менеджера компаний, которые владеют объектами коммерческой недвижимости.

Ранее Госдума на заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Такой возможностью смогут воспользоваться арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. При этом обеспечительный платеж, если он внесен арендатором, подлежит возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.

В Совете Федерации выступили против наделения арендаторов правом досрочно расторгать договор аренды. Глава профильного комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой выступил с просьбой исключить из принятого в первом чтении законопроекта о развитии экономики в условиях пандемии пункт о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций.