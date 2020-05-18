{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30%

Уровень безработицы может достичь 20-25%, считает Джером Пауэлл

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%. Такое мнение высказал в воскресном интервью телекомпании CBS председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

"Цифры будут очень большими. Трудно сказал точно, я бы не хотел делать предположений. <...> Это вполне может быть в районе 20 или 30 [процентов]", - сказал Пауэлл о возможных параметрах снижения ВВП, согласившись также и с тем, что уровень безработицы может достичь 20-25%.

При этом, по мнению главы ФРС, нынешнею ситуацию не стоит называть Второй Великой депрессией. "Есть некоторые очень фундаментальные различия. Во-первых, причина - у нас была очень здоровая экономика два месяца назад. Это внешнее событие, по сути это стихийное бедствие. <...> В 1920-х годах, <...> когда случился крах и все такое, финансовая система провалилась. Здесь наша финансовая система сильна и способна выдержать это", - сказал он. "Это будет очень резкий спад, но этот спад должен быть гораздо более коротким чем то, что у вас ассоциируется с 1930-ми годами", - убежден Пауэлл.

Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится. "Я думаю, что в течение следующих нескольких месяцев вы увидите, как начнется восстановление - по мере того, как компании вновь открываются и люди возвращаются к работе. Нам важно избежать второй волны вируса в этот период времени. Если нам это удастся, экономика сможет продолжить восстанавливаться. Мы увидим, как ВВП возвращается к росту после очень низких показателей в этом квартале. Мы увидим, как снизится безработица", - отметил Пауэлл.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных газетой "Вашингтон пост" экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.

Теги
США
Реклама на ТАСС
"Ъ": около половины регионов хотят усилить запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах
В некоторых субъектах РФ, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении, отмечает издание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС