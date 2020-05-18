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Пандемия коронавируса нового типа

Apple объявила об открытии почти ста магазинов в мире и о новом порядке их работы

Покупателям необходимо носить маски, также им будут измерять температуру тела

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Apple в понедельник возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру, временно закрытых из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении старшего вице-президента Apple Дейдре О'Брайен, размещенном в воскресенье на сайте корпорации.

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"Почти сто наших магазинов в мире снова могут сегодня открыть свои двери для потребителей", - отметила она.

О'Брайен уточнила новый порядок работы торговых точек корпорации с учетом эпидемиологической безопасности. Покупателям перед входом надлежит надеть маску, которую в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина. Клиентам также будут измерять температуру тела. В магазине одновременно смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания.

25 из 100 магазинов Apple откроются в штатах Флорида, Калифорния, Вашингтон, Гавайи, Оклахома и Колорадо. Там режим работы будет учитывать местную специфику и требования властей. В США насчитывается около 270 магазинов Apple. Их число вместе с торговыми точками в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458.

Apple сначала временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая. 14 марта аналогичное решение было принято в отношении предприятий розничной торговли корпорации в США и других странах.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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