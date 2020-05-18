Пассажиропоток в аэропорту Феникс на Хайнане за месяц вырос на 28%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 мая. /ТАСС/. Поток пассажиров в международном аэропорту Феникс города Санья в южнокитайской провинции Хайнань на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране за апрель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 28%, до 669,2 тыс. человек. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

По ее данным, количество рейсов в апреле увеличилось на 21,2%, превысив 5,7 тыс. Средняя заполняемость салонов самолетов составила 66,6%, что на 4,4 процентных пункта больше, чем в марте.

Как объяснил представитель аэропорта, в последнее время среди пассажиров заметно возросла доля молодежи, что во многом связано с успешным восстановлением работы системы общественного образования Хайнаня, которая в течение нескольких месяцев сохраняла учебный процесс только в режиме онлайн. "В связи с возобновлением регулярной работы школ и вузов в Санья начинают проводиться занятия, предусматривающие посещение классов и аудиторий, поэтому возросло количество учащихся, которые [приезжают из других регионов и] пользуются услугами авиакомпаний, - рассказал он. - Феникс продолжает обеспечивать повышенные меры безопасности, учитывая растущий спрос на воздушные перевозки. Мы анализируем данные о всех прибывающих, постоянно поддерживая контакты с учебными заведениями. Таким образом нам удается заранее продумывать целенаправленные шаги, чтобы противодействовать распространению коронавируса".

По словам представителя, несмотря на явные позитивные изменения, пассажиропоток в воздушной гавани Санья еще восстановился далеко не полностью: примерно на 52%, то есть в среднем аэропорт принимает до 25 тыс. человек в сутки. За день Феникс обслуживает до 212 рейсов, что соответствует лишь 70% от показателя в апреле 2019 года. Как уточнила администрация воздушной гавани, из-за пандемии по-прежнему не осуществляются перелеты в другие страны.

Согласно официальной статистике, в 2019 году Феникс принял 123,2 тыс. рейсов, что на 1,5% больше, чем годом ранее, и обслужил рекордные 20,1 млн пассажиров (увеличение на 0,6%). За 12 месяцев аэропорт также обеспечил транспортировку 99,7 тыс. тонн различных грузов (рост на 4,9%). Через воздушную гавань Санья осуществляются регулярные перевозки людей и грузов в 98 городов (в том числе 36 населенных пунктов других стран) по более 150 маршрутам, из них 41 - международный.