Строительство 90 соцобъектов планируется возобновить в Подмосковье с 18 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Строительство 90 объектов социальной инфраструктуры планируется возобновить в Московской области с 18 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"С 18 мая на территории Московской области планируется возобновить строительство 90 объектов социальной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в министерстве, работы будут возобновлены на 72 объектах образования, семи объектах культуры, семи объектах спорта, а также на двух объектах здравоохранения и двух объектах административного назначения. Как пояснили в пресс-службе, на 12 объектах Московской области, строительство которых ведется по нацпроектам, строительные работы не прекращались.

В ведомстве напомнили, что возобновление строительных работ может проводиться только при соблюдении стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденного в регионе. Среди мер, предусмотренных стандартом, предусматривается введение пропускного режима на строительную площадку, соблюдение социальной дистанции между работниками, организация медицинского пункта для контроля за здоровьем работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 18 мая в регионе будет возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Также возобновляется работа на объектах ЖКХ.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.