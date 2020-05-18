СМИ: в Южной Корее около 30% компаний могут сократить штат из-за пандемии

СЕУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Каждая третья южнокорейская компания вынуждена будет пойти на сокращение персонала в случае, если национальная экономика в ближайшие полгода не продемонстрирует признаков восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает в понедельник телеканал KBS , об этом свидетельствуют данные опроса руководителей 120 компаний, результаты которого обнародовал Корейский институт экономических исследований.

Около 30% опрошенных заявили, что не смогут сохранить текущий уровень занятости, если последствия пандемии не удастся урегулировать в течение следующих шести месяцев. Еще 20% компаний отправят персонал в неоплачиваемый отпуск, а 17% сократят льготы и премии.

Респонденты указали, что государство в этой ситуации должно расширить выплаты субсидий, призванных помочь компаниям сохранить занятость, а также заморозить минимальную заработную плату.

По данным оппозиционной Объединенной партии будущего, в период с января по апрель в стране насчитывалось примерно 2,8 млн безработных. Это самый высокий показатель с начала сбора в 2000 году статических данных о занятости. За первые четыре месяца текущего года 1,05 млн человек потеряли работу в результате сокращения персонала или закрытия компаний. Данный показатель выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли.