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Пандемия коронавируса нового типа

Czech Airlines объявила о возобновлении международных рейсов

Во время всего полета пассажиры и экипаж обязаны будут носить маски, а во время посадки и выхода с борта соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга

ПРАГА, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Czech Airlines - CSA возобновила с понедельника международные рейсы, прекращенные в середине марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам официальный представитель чешского национального авиаперевозчика Владимира Дуфкова.

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"С понедельника возобновляются регулярные полеты по маршрутам, связывающим Прагу с Парижем, Амстердамом и Франкфуртом-на-Майне, - отметила она. - С 21 мая мы вновь начнем летать в Стокгольм". С 24 мая Czech Airlines начнет совершать рейсы в Киев, а с 25 мая - в Одессу и Бухарест.

Когда может быть возобновлено авиасообщение Праги с российскими городами, пока не известно.

"В период всего полета пассажиры и экипаж обязаны предохранять органы дыхания медицинскими масками, а во время посадки и выхода с борта соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга", - информировала представитель компании.

Самолеты Czech Airlines, согласно информации газеты Lidovе noviny, совершают первые рейсы полупустыми. Оживление авиаперевозок ожидается после снятия социальных ограничений, связанных с передвижением между странами в период пандемии.

По данным на 18 мая, число инфицированных коронавирусом в Чехии составляет 8 475. Общее число умерших за время пандемии в республике достигло 298, вылечившихся - 5 462. С декабря прошлого года коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли.

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ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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