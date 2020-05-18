"Ъ": Росатом может задержать ввод второго блока Ленинградской АЭС-2

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" может на два месяца задержать ввод в эксплуатацию строящегося второго блока Ленинградской АЭС-2 из-за ограничений, введенных в России для сдерживания распространения коронавируса. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Представитель "Росэнергоатома" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома, управляет всеми российскими АЭС) изданию сообщил, что из-за закрытия границ и массовых отмен международных авиарейсов в марте специалисты французской компании MAN, осуществлявшие шефмонтаж дизель-генераторов, покинули стройплощадку второго блока Ленинградской АЭС-2. С конца апреля работы по монтажу дизель-генераторов специалистами этой же компании возобновились, но в реализации проекта возникла задержка примерно на два месяца.

Концерн отмечает, что такая ситуация носит характер форс-мажор и просит освободить его от штрафа за срыв обязательств по поставке мощности (ДПМ, договор о предоставлении мощности).

Отсрочка без просрочки

Второй блок Ленинградской АЭС-2 строится по ДПМ, что гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей оптового энергорынка. При этом за срывы сроков предусмотрены штрафные санкции для компании, реализующей проект. По данным "Коммерсанта", Росаэнергоатом" просит ассоциацию НП "Совет рынка" перенести срок начала поставки мощности второго блока Ленинградской АЭС-2 на два месяца, до 1 апреля 2021 года, что позволит концерну избежать штрафа за просрочку ввода энергоблока.

В "Росэнергоатоме" ТАСС подтвердили, что из-за отъезда специалистов MAN с площадки строительства второго блока Ленинградской АЭС-2, концерн обратился в "Совет рынка" с просьбой перенести срок поставки мощности блока на два месяца - столько времени ушло на отъезд французских специалистов из России и их последующее возвращение на объект. В концерне подчеркнули, что в настоящее время работы на блоке возобновлены в полном объеме.

Заседание наблюдательного совета регулятора энергорынка рассмотрит этот вопрос 25 мая, отмечает газета.

"Вопрос, касающийся переноса даты начала поставки мощности энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, заявлен АО "Концерн Росэнергоатом" в повестку заседания наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" 25 мая 2020 года. В настоящий момент эксперты Ассоциации изучают представленные материалы", - подтвердили ТАСС в "Совете рынка".

О станции

Ленинградская АЭС-2 строится в Сосновом Бору в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Она возводится для замещения действующих энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, которые находятся в эксплуатации с 1973 года.

В начале 2018 года в "Росэнергоатоме" ТАСС сообщили, что в конце ноября 2017 года состоялось совещание, на котором Росатому было поручено рассмотреть целесообразность изменения сроков начала поставки мощности второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 и второго энергоблока Ленинградской АЭС-2. Отмечалось, что возможный перенос сроков ввода второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 на один год с планового в январе 2019 года и перенос сроков ввода второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 на два года с запланированного февраля 2020 года снизит темпы роста цен на электроэнергию в стране.

В сентябре прошлого года сообщалось, что концерн "Росэнергоатом" принял решение о переносе срока ввода второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 с 2019 на 2020 год. Решения по Ленинградской станции принято не было, но отмечалось, что по договору о предоставлении мощности, второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 должен быть введен в 2020 году, "Росэнергоатом" без опасений штрафов может перенести ввод блока на 2021 год.