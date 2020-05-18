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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав разъяснил порядок выплат медикам за работу с заразившимися коронавирусом

В ведомстве уточнили, что отсчет начисления выплат начинается с 12 апреля, а средства медработникам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России разъяснило порядок выплат медицинским сотрудникам, которые работают с заразившимися коронавирусом. Отсчет начисления таких выплат начинается с 12 апреля, пишет в понедельник РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Татьяны Семеновой, направленное в региональные органы здравоохранения 17 мая.

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Как следует из документа, медицинские сотрудники, которые непосредственно работают с больными COVID-19, получат единовременную стимулирующую выплату. В число таких сотрудников входят медицинские работники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, включая привлеченных к работе сотрудников транспортных организаций. Если сотрудник отработал по установленному графику, то такую выплату выдадут в полном размере вне зависимости от количества часов или смен.

Также указывается, что доплата всем медработникам, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи заразившимся, положена вне зависимости от должности. Как пишет издание, сами больницы установят список структурных подразделений, работа в которых предоставляет право на получение выплаты.

Кроме того, к доплатам применяются действующие коэффициенты, например, районные или за работу в труднодоступных районах, а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом.

Минздрав уточнил, что с 12 апреля начинается отсчет начисления выплат, а средства поручено выплатить медработникам в сроки выдачи зарплаты.

Поручение президента

Путин на совещании в пятницу потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.

Согласно поручению президента, врачи, непосредственно работающие с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

В субботу правительство РФ утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Кабмин подтвердил, что они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы. Глава правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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