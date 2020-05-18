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Пандемия коронавируса нового типа

Компания ФИОП "Роснано" запустила массовое производство сверхточного теста на коронавирус

Новая разработка в течение двух часов показывает наличие вируса на ранних стадиях с точностью от 96%, отметили в компании

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ульяновская компания Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" запустила массовое производство теста на коронавирус. Новая разработка в течение двух часов с точностью от 96% показывает наличие вируса на ранних стадиях, первые партии уже готовы к отправке в регионы, сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

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"Компания "ТестГен" из Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и запустила массовое производство генетического теста на коронавирусную инфекцию нового типа - "CoV-2-Тест". Он показывает наличие или отсутствие РНК вируса на самых ранних стадиях и с точностью от 96%. Тест разработан примерно за месяц по заказу ООО "Джинэкст" (совместный проект Ulnanotech и ООО "ТестГен"), первые партии готовы к отправке в регионы России", - говорится в сообщении.

В основу теста положен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции. Образцом для проведения анализа является биоматериал со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из легких. Благодаря использованию современных высокопродуктивных ферментов тест определяет даже очень небольшое количество генетического материала (РНК) вируса в биоматериале, а результат можно получить через два часа.

"Данный метод лучше всего подходит для выявления коронавируса нового типа, поскольку является высокочувствительным и позволяет обнаруживать даже единичные копии РНК вируса в биологическом образце", - приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией научно-технического развития "ТестГен" Дениса Викторова.

Тест прошел клинические испытания в головном центре гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и показал чувствительность от 500 копий вируса в 1 мл биоматериала. "Производственные мощности компании и наличие сертификации позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тыс. тестов в сутки, а в перспективе - до 2 млн в месяц. Для выхода на зарубежный рынок мы готовимся к получению европейского сертификата", - сказал гендиректор компании-производителя Андрей Тороповский.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о готовности использовать новую разработку. "Мы в разы нарастили лабораторную базу. Уже есть договоренности о поставке систем в больницы региона", - отметил Морозов на своей странице в Instagram.

Уже не первый

"CoV-2-Тест" - первое решение по реагентной диагностике коронавируса нового типа, но не единственное, предложенное группой "Роснано".

"Троицкий инженерный центр" из группы "ТехноСпарк" с ФМБА разработали прибор-анализатор "Индикатор-БИО", способный выявлять опасные вирусы за 15 минут. Там же в "ТехноСпарке" производятся комплекты ключевых деталей для приборов мобильной диагностики коронавируса "Эвотек-Мирай Геномикс", созданного российской компанией "Эвоген" и японской K. K. Mirai Genomics", - говорится в сообщении.

Разработчики теста

Ульяновская компания "ТестГен" разрабатывает и производит генетические тест-системы для молекулярной диагностики по неинвазивной пренатальной диагностике, а также диагностике в онкологии и диагностике инфекционных заболеваний. С 2013 года работает в составе Ульяновского наноцентра ФИОП "Роснано".

"Джинэкст", дочерняя компания Ульяновского наноцентра ФИОП "Роснано", занимается исследованиями и разработкой тестов для молекулярно-генетической диагностики. Основные разработки - тесты для идентификации личности и установления родства, для неинвазивной диагностики рака простаты по моче, на предрасположенность к диабетической ретинопатии.

Ульяновский наноцентр Ulnanotech (входит в инвестиционную сеть нанотехнологических центров ФИОП "Роснано") занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием и продажей технологических стартапов. Имеет статус технопарка высоких технологий.

"Роснано" и ФИОП

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году Российской корпорации нанотехнологий. Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

В 2013 году была создана УК "Роснано" для управления активами "Роснано" и новыми инвестфондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

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Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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