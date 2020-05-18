Рестораны, бани и салоны красоты просят скорректировать рекомендации Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Владельцы российских ресторанов, салонов красоты и банных комплексов просят скорректировать рекомендации Роспотребнадзора о санитарной безопасности при работе после снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, считая их чрезмерными. Такое мнение высказали ТАСС представители бизнес-сообщества и предприниматели из сферы общепита, индустрии здорового образа жизни и красоты. 12 мая завершился период нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в регионах страны по предложению главных санитарных врачей принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении деятельности предприятий. В связи с этим Роспотребнадзор на прошлой неделе разработал и опубликовал на своем сайте рекомендации для организаций из различных сфер. Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

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При этом, согласно рекомендациям, для рестораторов после снятия режима ограничений предусмотрено три режима организации работы, каждый со своей спецификой: переходный, стабилизационный и штатный. Так, работникам салонов красоты предписано оказывать услуги на расстоянии не менее 1,5 м от клиента, а баням и саунам - запретить использовать бассейны, купели, разносить еду и напитки гостям. "Требования для ряда сфер достаточно жесткие и иногда носят формальный характер. Но Роспотребнадзор говорит, что это именно рекомендации, а не обязательные требования. Обязательные же к исполнению правила формируются региональными подразделениями ведомства", - пояснил ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Найти компромисс В целом российские предприниматели остались недовольны многими рекомендациями, сказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Между производителем и потребителем, между обществом и властью и так далее важен разумный компромисс. И если одна из сторон компромисс нарушает, возникает напряжение, кризис. Здесь складывается как раз такая ситуация. Безусловно, Роспотребнадзор исходил из наилучших побуждений, рекомендуя, как организовать работу предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Но мнением бизнеса, видимо, не поинтересовались, его интересы отодвинули не на второй и даже не на третий план", - отметил глава ТПП. По его словам, большинство требований Роспотребнадзора о санитарной безопасности "логичны и оправданы", однако во многих случаях потребуется перестройка бизнеса, нередко дорогостоящая, также возможно "критическое снижение прибыли, что естественно, если, например, в ресторане, рассчитанном на 100 посетителей одновременно, обслуживать можно будет только 20". "Кто-то попробует работать. Кто-то вынужден будет отказаться, если требования будут противоречить нормальной логике функционирования бизнеса. Будут нарушения, это неизбежно", - убежден он. Катырин считает, что сейчас необходимо всем заинтересованным сторонам "с цифрами и фактами в руках", с участием медиков и экспертов точечно найти компромисс по спорным вопросам. "Такова позиция бизнеса", - подчеркнул глава палаты. Рестораны просят открыть летние веранды

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В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для сферы общественного питания, при переходном режиме (начало выхода людей из массовой самоизоляции) должны работать только предприятия площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одно-два посадочных места. На следующем этапе - режиме стабилизации - могут открываться заведения с не более 20 посадочными местами. Следующий за ним штатный режим (отсутствие инфицирования коронавирусом в регионе, стойкая тенденция к снижению в стране) предполагает работу всех предприятий общепита при соблюдении санитарных правил и техрегламентов. "Мы предлагаем скорректировать последние два этапа, даже ужесточив требования Роспотребнадзора. Так, в режиме стабилизации [надо] открывать заведения площадью не более 100 кв. м, а также, по опыту европейских стран, летние кафе, которые хорошо проветриваются. Сейчас проблема состоит в том, что, если открывать большой ресторан, рассчитанный на 200 посадочных мест, всего лишь для 20 посетителей - это будет нерентабельно", - сказал ТАСС общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы, основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов. Также, по его словам, представители отрасли обращают внимание на формулировку введения последнего этапа, который должен наступить при "отсутствии заболеваний в регионе". "Мы понимаем, что коронавирус пришел к нам на несколько лет. Поэтому последний этап должен наступать уже при стойком снижении заболевания", - сказал он, уточнив, что данные предложения были направлены и Титову, и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. С его позицией согласен основатель сети ресторанов русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров, который считает, что "крупным ресторанам невозможно открыться, если зал будет принимать только 20 человек, а обслуживать их - 10 поваров". Он предлагает исходить не из числа посетителей, а из квадратуры помещения. "С точки зрения здравого смысла получается, что те же 20 человек на 100 кв. м будут гораздо меньше контактировать", - отметил он. Гончаров также полагает, что существенных затрат во время переходных режимов работы не ожидается - антисептики и "обеззараживатели" использовались в крупных сетях всегда, а бактерицидные лампы можно приобрести один раз, и они будут служить длительное время. Основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова выразила сожаление, что Роспотребнадзор не прислушался к инициативе предпринимателей, в частности, о разрешении деятельности летних веранд. "В этих условиях мы не будем открываться, надеемся на смягчение мер", - сказала она. Салоны красоты опасаются дополнительных затрат Рекомендации Роспотребнадзора для салонов красоты в том числе предполагают использование работниками средств индивидуальной защиты, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями-рециркуляторами, подтверждение дезинфекции через фото- или видеофиксацию. "Как салон красоты может купить термометр за 6 тыс. рублей, бактерицидную лампу за 20 тыс. и защитных масок 20 штук за 200 рублей? Откуда взять эти 50 тыс. рублей на очередные расходы салону, находящемуся сейчас в проблемах с арендодателем и думающему, как с ним договориться и открыться", - отмечает генеральный директор сети салонов красоты "Моне" Александр Глушков. По его словам, данная ситуация приведет к росту цен на услуги в эконом-сегменте. Он считает, что многие требования Роспотребнадзора избыточны: "Халаты для мастеров можно было бы исключить, а с ними - бактерицидные лампы и системы видеонаблюдения". При этом Глушков отметил, что намерен начать открывать салоны своей сети сразу после снятия режима ограничений.

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