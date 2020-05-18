Рестораны, бани и салоны красоты просят скорректировать рекомендации Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Владельцы российских ресторанов, салонов красоты и банных комплексов просят скорректировать рекомендации Роспотребнадзора о санитарной безопасности при работе после снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, считая их чрезмерными. Такое мнение высказали ТАСС представители бизнес-сообщества и предприниматели из сферы общепита, индустрии здорового образа жизни и красоты.
12 мая завершился период нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в регионах страны по предложению главных санитарных врачей принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении деятельности предприятий. В связи с этим Роспотребнадзор на прошлой неделе разработал и опубликовал на своем сайте рекомендации для организаций из различных сфер. Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.
При этом, согласно рекомендациям, для рестораторов после снятия режима ограничений предусмотрено три режима организации работы, каждый со своей спецификой: переходный, стабилизационный и штатный. Так, работникам салонов красоты предписано оказывать услуги на расстоянии не менее 1,5 м от клиента, а баням и саунам - запретить использовать бассейны, купели, разносить еду и напитки гостям.
"Требования для ряда сфер достаточно жесткие и иногда носят формальный характер. Но Роспотребнадзор говорит, что это именно рекомендации, а не обязательные требования. Обязательные же к исполнению правила формируются региональными подразделениями ведомства", - пояснил ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Найти компромисс
В целом российские предприниматели остались недовольны многими рекомендациями, сказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
"Между производителем и потребителем, между обществом и властью и так далее важен разумный компромисс. И если одна из сторон компромисс нарушает, возникает напряжение, кризис. Здесь складывается как раз такая ситуация. Безусловно, Роспотребнадзор исходил из наилучших побуждений, рекомендуя, как организовать работу предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Но мнением бизнеса, видимо, не поинтересовались, его интересы отодвинули не на второй и даже не на третий план", - отметил глава ТПП.
По его словам, большинство требований Роспотребнадзора о санитарной безопасности "логичны и оправданы", однако во многих случаях потребуется перестройка бизнеса, нередко дорогостоящая, также возможно "критическое снижение прибыли, что естественно, если, например, в ресторане, рассчитанном на 100 посетителей одновременно, обслуживать можно будет только 20".
"Кто-то попробует работать. Кто-то вынужден будет отказаться, если требования будут противоречить нормальной логике функционирования бизнеса. Будут нарушения, это неизбежно", - убежден он.
Катырин считает, что сейчас необходимо всем заинтересованным сторонам "с цифрами и фактами в руках", с участием медиков и экспертов точечно найти компромисс по спорным вопросам. "Такова позиция бизнеса", - подчеркнул глава палаты.
Рестораны просят открыть летние веранды
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для сферы общественного питания, при переходном режиме (начало выхода людей из массовой самоизоляции) должны работать только предприятия площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одно-два посадочных места. На следующем этапе - режиме стабилизации - могут открываться заведения с не более 20 посадочными местами. Следующий за ним штатный режим (отсутствие инфицирования коронавирусом в регионе, стойкая тенденция к снижению в стране) предполагает работу всех предприятий общепита при соблюдении санитарных правил и техрегламентов.
"Мы предлагаем скорректировать последние два этапа, даже ужесточив требования Роспотребнадзора. Так, в режиме стабилизации [надо] открывать заведения площадью не более 100 кв. м, а также, по опыту европейских стран, летние кафе, которые хорошо проветриваются. Сейчас проблема состоит в том, что, если открывать большой ресторан, рассчитанный на 200 посадочных мест, всего лишь для 20 посетителей - это будет нерентабельно", - сказал ТАСС общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы, основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.
Также, по его словам, представители отрасли обращают внимание на формулировку введения последнего этапа, который должен наступить при "отсутствии заболеваний в регионе". "Мы понимаем, что коронавирус пришел к нам на несколько лет. Поэтому последний этап должен наступать уже при стойком снижении заболевания", - сказал он, уточнив, что данные предложения были направлены и Титову, и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
С его позицией согласен основатель сети ресторанов русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров, который считает, что "крупным ресторанам невозможно открыться, если зал будет принимать только 20 человек, а обслуживать их - 10 поваров". Он предлагает исходить не из числа посетителей, а из квадратуры помещения. "С точки зрения здравого смысла получается, что те же 20 человек на 100 кв. м будут гораздо меньше контактировать", - отметил он.
Гончаров также полагает, что существенных затрат во время переходных режимов работы не ожидается - антисептики и "обеззараживатели" использовались в крупных сетях всегда, а бактерицидные лампы можно приобрести один раз, и они будут служить длительное время.
Основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова выразила сожаление, что Роспотребнадзор не прислушался к инициативе предпринимателей, в частности, о разрешении деятельности летних веранд. "В этих условиях мы не будем открываться, надеемся на смягчение мер", - сказала она.
Салоны красоты опасаются дополнительных затрат
Рекомендации Роспотребнадзора для салонов красоты в том числе предполагают использование работниками средств индивидуальной защиты, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями-рециркуляторами, подтверждение дезинфекции через фото- или видеофиксацию.
"Как салон красоты может купить термометр за 6 тыс. рублей, бактерицидную лампу за 20 тыс. и защитных масок 20 штук за 200 рублей? Откуда взять эти 50 тыс. рублей на очередные расходы салону, находящемуся сейчас в проблемах с арендодателем и думающему, как с ним договориться и открыться", - отмечает генеральный директор сети салонов красоты "Моне" Александр Глушков. По его словам, данная ситуация приведет к росту цен на услуги в эконом-сегменте.
Он считает, что многие требования Роспотребнадзора избыточны: "Халаты для мастеров можно было бы исключить, а с ними - бактерицидные лампы и системы видеонаблюдения". При этом Глушков отметил, что намерен начать открывать салоны своей сети сразу после снятия режима ограничений.
Управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра "Пальчики" Нина Литвинова сказала ТАСС, что большая часть озвученных Роспотребнадзором рекомендаций в ее салонах выполнялась, поэтому она приняла их "с высокой степенью готовности к исполнению".
"Мы смотрим на это позитивно, потому что это позволит защитить наших сотрудников и гостей. Самый большой вопрос - это то, что средства защиты сейчас очень дорогие. Одному мастеру, который будет обслуживать трех-четырех гостей, потребуется порядка четырех масок в день, одноразовый халат, одна шапочка, четыре пары перчаток и набор дезинфицирующих средств. По тем ценам, которые сейчас есть, затраты на одного мастера приблизительно составят 250 рублей. Это очень высокая цена, которая ляжет на плечи салонов и на себестоимость. Многие салоны говорят, что не готовы переносить это на гостя - у тех тоже сложная ситуация", - заметила Литвинова.
Владелица сети барбершопов "Щегол" Анастасия Шмакова подсчитала затраты по-другому. "Стоимость костюма для сотрудника - минимум 350 рублей. Если менять его каждые три часа, то на одного мастера в день будет потрачено примерно 1 тыс. рублей, а в месяц - 30 тыс. Если в смену работают двое - в два раза больше. При обслуживании клиентов по предварительной записи с интервалом по 20 минут между клиентами, о чем говорится в рекомендация Роспотребнадзора, ни одна экономика не вытянет", - сказала она. При этом владелица сети отметила, что "во главе угла должно быть здоровье гостей и людей, и индустрия красоты была всегда на этой стороне".
Бани без напитков
Роспотребнадзор рекомендовал баням и саунам запретить напитки и еду для посетителей, обслуживать их по предварительной записи по сеансам (из расчета 1,5 кв. м в помывочной на одного человека) с временным интервалом не менее 20 минут между сеансами.
Генеральный директор компании "Бани Алексеева" (г. Подольск) Александр Полунин отметил, что необходимо дать дополнительные разъяснения для работы общественных бань. "Загрузка банного комплекса должна быть равномерной для всех помещений: раздевального, помывочного и парной. Также необходимо учитывать особенность посещения общественных бань, где каждый гость приходит к удобному ему времени и не выполняет предварительную запись. Введение интервала для посещения и размещения для каждого гостя может создать единовременное скопление людей с риском нарушения дистанции", - сказал он.
Кроме того, при посещении бани каждый человек теряет большое количество жидкости и энергии ввиду переносимых нагрузок в парной, напомнил Полунин. "Восполнение потерянной жидкости является жизненно необходимым. Банные комплексы не допускают самостоятельного проноса собственных напитков и пищи гостями, так как это может привести к отравлениям. Поэтому продажа напитков и пищи внутри бань может быть реализована в индивидуальных контейнерах", - предложил он.
Основатель общественной бани № 3 в Дубне (наукоград на севере Московской области) Игорь Прахов рассчитывает, что возобновит свою деятельность только "в последнюю очередь, после окончательной победы над коронавирусом". Он уверен, что в ближайшее время не сможет обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, так как сама концепция бань "предполагает тесное взаимоотношение людей друг с другом, общение".