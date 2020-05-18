"Транснефть" считает необходимым повысить тарифы компании для роста отчислений государству

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Повышение тарифов "Транснефти" на транспортировку может позволить увеличить выплату компанией дивидендов до 75% от прибыли и, следовательно, нарастить отчисления государству. Об этом говорится в презентации нефтетранспортной компании.

"С учетом структуры акционеров в нефтяной отрасли, целесообразно не понижать, а повысить тарифы "Транснефти" до рыночного уровня, чтобы нивелировать искусственный дисбаланс, возникший в отрасли. При таком повышении "Транснефть" могла бы увеличить выплаты государству и направлять 50-75% чистой прибыли на дивиденды", - отмечается в презентации.

В материалах говорится, что обсуждаемое снижение тарифов "Транснефти" приведет к увеличению доходов частных акционеров нефтяных компаний за счет государства. В свою очередь, 78,6% дивидендов "Транснефти" направляются государству. Дополнительно около 15% дивидендов получают РФПИ и дружественные России иностранные суверенные фонды, а также пенсионный фонд "Газпрома" и структуры Газпромбанка.

При этом, по данным "Транснефти", ее тарифы занижены и индексируются ниже инфляции. "Транснефть" оказывает услуги в среднем в 2,5 раза дешевле, чем иностранные компании-аналоги", - отмечается в презентации. Средний тариф составляет $2,30 на тонну на 100 км, в то время как тариф "Транснефти" в среднем составляет $0,89.

На прошлой неделе во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил привести тарифы на прокачку нефти в соответствие с текущими ценами на сырье, так как расходы на транспортировку достигают 32% от стоимости нефти. По словам главы нефтяной компании, сейчас стоимость нефти сопоставима с ценами 2008 года (порядка 1100 рублей в 2008 году и 1200 рублей теперь), в то время как тариф на транспортировку сырья в настоящее время выше в 2,5 раза (822 рубля за тонну прокачки в 2008 году и 2 100 рублей теперь). Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.