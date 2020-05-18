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Пандемия коронавируса нового типа

FT: британский регулятор запросил чрезвычайные полномочия для борьбы со спекулянтами

Средняя стоимость масок и дезинфицирующих средств для рук в стране взлетела на 367%

ТАСС, 18 мая. Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании обратилось к правительству страны с просьбой предоставить ему "чрезвычайные полномочия" для борьбы со спекулянтами, наживающимися на пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

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СМА заявило о необходимости безотлагательного принятия таких законодательных мер "на ограниченный период времени" после получения десятков тысяч жалоб от потребителей насчет взвинчивания цен на товары первой необходимости. Это касается прежде всего масок и дезинфицирующих средств для рук, средняя стоимость которых взлетела на 367%. Британский регулятор, как отмечает издание со ссылкой на юристов, не в состоянии принять каких-либо действенных мер в этой сфере "вследствие ограничений в законодательстве о конкуренции и защите прав потребителей" в Соединенном Королевстве, которое не охватывает взвинчивания цен.

По словам исполнительного директора CMA Андреа Косчелли, он проинформировал министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии о необходимости "новых временных законов". "Законодательство о защите прав потребителей и конкуренции на самом деле не предназначено для чрезвычайных ситуаций", у него есть пробелы, сказал Косчелли, заметив, что о них и идет речь. "Но в конечном счете решать должны правительство и парламент", - добавил он.

Как напоминает газета, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в марте нынешнего года в Палате общин британского парламента о том, что "для борьбы со спекуляцией" нужны новые законы.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в стране превысило 243 тыс., а количество летальных исходов - 34,6 тыс. Британские власти заявляют, что с середины апреля смертность в стране стабильно снижается. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов с коронавирусом в больницах также постепенно уменьшается.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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