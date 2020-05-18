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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

Евро - до 79,21 рубля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,7%, до отметки в 73,1 рубля, курс евро опустился на 0,5%, до 79,21 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 мск доллар торговался на уровне 72,88 рубля (-0,95%), а евро - 78,88 рубля (-0,9%).

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 4,4% - до $33,93 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI прибавляет 5,5% - до $31,13 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 1,1% и достиг отметки 2623,61 пункта, индекс РТС вырос на 1,4%, до 1122,71 пункта.

По данным на 10:25 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,7%, до 2637,11 пункта, РТС - на 2,8%, до 1138,67 пункта.

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