ЕАО увеличила доходную часть бюджета на 1,7 млрд рублей за счет федеральной поддержки

ТАСС, 18 мая. Доходная часть бюджета Еврейской автономной области (ЕАО) увеличена в 2020 году более чем на 1,7 млрд рублей за счет федерального финансирования на развитие центров экономического роста и на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник.

Бюджет Еврейской АО на 2020 год утвердили в декабре прошлого года с профицитом в 46,797 млн рублей. Доходы будущего года, как сообщается на сайте заксобрания области, планировались в размере 11,871 млрд рублей, расходы - 11,825 млрд.

"Министерство финансов РФ одобрило региону сумму дополнительных поступлений из федерального бюджета в 2020-2022 гг. В текущем году увеличение доходной части областной казны составит 1,736 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета плюс 6,3 млн рублей из областного пойдут на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. Это в том числе составление проектно-сметной документации, строительство соцобъектов, благоустройство дворов, дооснащение колледжей. Заместитель председателя комитета образования правительства ЕАО Илья Карепов ранее сообщал ТАСС, что эти средства также пойдут на ремонт пищеблоков сельских школ.

Еще 63,2 млн рублей пойдут на переоснащение больничных коек для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, 9,1 млн рублей - на покупку оборудования для лечения таких больных. 394,4 млн рублей направят на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Еще 42,3 млн рублей направят на вознаграждения педагогическим работникам региона за классное руководство.

Правительство региона уже одобрило проект областного закона о бюджете. "Я подчеркиваю важность своевременной разработки документации по всем мероприятиям, обеспечения координации и контроля. Освоение федеральных средств и качество работ по проектам в рамках плана социального развития центров экономического роста - ваша персональная ответственность", - приводятся в сообщении слова врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.