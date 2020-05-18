АКРА не видит оснований для появления "дыр" в балансах банков на фоне кризиса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оснований для появления "дыр" в балансах банков на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть нет, заявил в интервью РБК глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

"Запас капитала в российских банках достаточно большой. Они в последние годы страдали: "Ввели "Базель III", денег нет". Но уровень достаточности капитала сейчас 12,5%, а минимальные требования - 8%. Этот достаточно большой люфт в абсолютных цифрах позволит абсорбировать возможные убытки. Понятно, что это средняя температура по больнице, и те или иные банки будут отклоняться от среднего тренда, но я не вижу здесь оснований для апокалипсиса и возникновения дыр в балансе", - сказал он, добавив, что сейчас нельзя полностью исключать возможность введения процедуры санации в отношении новых банков.

Он отметил, что не видит сценариев, при которых банковский сектор окажется в сложной ситуации и "его нужно будет заливать триллионами рублей". Внутренний механизм регулирования взаимоотношений с заемщиками и достаточно высокий уровень доверия граждан не повысят спрос на ликвидность. Также могут сыиграть свою роль меры поддержки ЦБ, в частности снижение ставки отчислений в Агентство по страхованию вкладов. Все это позволит банкам проводить более адресную процентную политику, считает эксперт.

Он напомнил, что по базовому прогнозу агентства, подразумевающему падение ВВП РФ в 2020 году на 4-4,5%, ожидается рост просроченных кредитов до 10% и рост проблемной задолженности до 15%.

На восстановление экономики до докризисного уровня, по его мнению, уйдет от семи месяцев до примерно года.

"Когда существуют ограничения, связанные с деятельностью бизнеса, есть эффект "горлышка": ты можешь вливать деньги, но многие производства еще не работают, чтобы их потратить. То есть ты наливаешь воду в стакан, а из него может много вылиться, потому что стакан - экономический продукт, который производится, - сейчас уменьшился. Все говорит о том, что возможностей потратить деньги стало меньше. С позиции государства важна на самом деле рачительность", - пояснил эксперт.

По его словам, чертой российского банковсковского сектора является то, что многие участники рынка прямо или косвенно контролируются государством, которое может оказать им поддержку.

"Во многих других странах банки принадлежат очень большому количеству акционеров, их акции обращаются на бирже, и в этих институтах, как правило, нет какого-либо вообще контролирующего акционера: ни государственного, ни частного. В кризисный период такая модель, скорее, момент тревожный для оценки финансового состояния, поскольку, строго говоря, нет акционера, к которому можно обратиться за помощью. У нас таких банков нет", - сказал он.