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"АвтоВАЗ" в мае снова повысил цены на автомобили на 1%

Это стало вторым повышением цен в 2020 году, первое состоялось в апреле - также на 1%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с начала мая снова повысил цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил ТАСС источник, близкий к компании.

"C 1 мая в среднем на 1% (рост цен - прим. ТАСС)", - сказал он.

Это стало вторым повышением цен автопроизводителя в 2020 году, первое состоялось в апреле - также на 1%. До этого "АвтоВАЗ" предупреждал о вероятном пересмотре цен на машины из-за колебания курса рубля. В компании поясняли, что есть подверженность влиянию номинированных в долларах и евро цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков.

За прошлый год "АвтоВАЗ" поднимал цены трижды, в среднем подорожание моделей Lada каждый раз составляло 1-3%.

Президент компании Ив Каракатзанис ранее отмечал, что продажи "АвтовВАЗа" на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автопроизводителя в апреле упали в 3,2 раза в годовом выражении - до 10 055 машин (учитывались Lada и Niva).

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362 тыс. машин.

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