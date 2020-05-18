{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз поддерживает упрощение допуска ГМО-продукции в Россию

Речь идет о генно-модифицированной сои для кормов животных

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минсельхоз поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

16 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот для кормов животных.

"Постановление разработано Минсельхозом России по поручению правительства РФ и направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции. Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства", - сообщил официальный представитель Минсельхоза.

Он отметил, что в соответствии с документом контроль качества сырья и готовой продукции будет обеспечен Россельхознадзором при проведении соответствующих проверок. Таким образом издание указанного постановления направлено на ввоз продукции, потребность в которой испытывают предприятия животноводческой отрасли и безопасность которой подтверждена в установленном порядке. По его словам, приостановление или отмена действия акта создаст предпосылки для дефицита кормовой базы и поставит под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий. Кроме того, наличие на отечественном рынке де-факто монополии в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, является прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства.

"По мнению Минсельхоза России, с учетом изложенного в настоящее время отсутствуют основания для приостановления или отмены действия постановления", - сказал представитель министерства. При этом он добавил, что в перспективе министерство рассматривает возможность пересмотра условий ввоза соевых бобов при достижении самообеспеченности соей. В 2019 году производство сои в России составило 4,36 млн тонн. Планируется в 2020 году достигнуть показателя 4,7 млн тонн, в 2021 году - 5,1 млн тонн, 2022 году - 5,6 млн тонн.

О том, что Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, 18 мая написала РБК.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Индекс РТС поднялся выше 1150 пунктов впервые с 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС