Минсельхоз поддерживает упрощение допуска ГМО-продукции в Россию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минсельхоз поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

16 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот для кормов животных.

"Постановление разработано Минсельхозом России по поручению правительства РФ и направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции. Действие постановления позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства", - сообщил официальный представитель Минсельхоза.

Он отметил, что в соответствии с документом контроль качества сырья и готовой продукции будет обеспечен Россельхознадзором при проведении соответствующих проверок. Таким образом издание указанного постановления направлено на ввоз продукции, потребность в которой испытывают предприятия животноводческой отрасли и безопасность которой подтверждена в установленном порядке. По его словам, приостановление или отмена действия акта создаст предпосылки для дефицита кормовой базы и поставит под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий. Кроме того, наличие на отечественном рынке де-факто монополии в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, является прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства.

"По мнению Минсельхоза России, с учетом изложенного в настоящее время отсутствуют основания для приостановления или отмены действия постановления", - сказал представитель министерства. При этом он добавил, что в перспективе министерство рассматривает возможность пересмотра условий ввоза соевых бобов при достижении самообеспеченности соей. В 2019 году производство сои в России составило 4,36 млн тонн. Планируется в 2020 году достигнуть показателя 4,7 млн тонн, в 2021 году - 5,1 млн тонн, 2022 году - 5,6 млн тонн.

О том, что Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, 18 мая написала РБК.