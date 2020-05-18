ВЭБ.РФ запустил антикризисную программу поддержки региональных проектов ГЧП

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" совместно с Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) запустили программу поддержки регионов, которая предусматривает экспертно-консультационное содействие в подготовке и запуске проектов в области государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"На данный момент определены 40 пилотных регионов. Если такой формат работы докажет свою эффективность, то он будет тиражирован на остальные субъекты РФ. По состоянию на начало мая 2020 года порядка 400 планируемых проектов ГЧП в регионах уже находятся под угрозой - их реализация может быть отложена на неопределенный срок. Главная задача запускаемой программы - существенно снизить эту цифру и помочь регионам не останавливать запланированные инициативы по развитию инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В рамках программы эксперты ВЭБ.РФ и Национального центра ГЧП будут проводить стратегический аудит инфраструктурных планов (государственных программ, адресных инвестиционных программ) и давать рекомендации о возможности использования для их реализации механизмов ГЧП, уточнили в ВЭБ.РФ. Кроме того, программа поддержки предусматривает анализ текущей ситуации в регионе с применением механизмов ГЧП и организацию доступа к дистанционной программе обучения по тематике применения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП.

О ГЧП

Государственно-частное партнерство - схема реализации инвестиционных проектов (преимущественно, в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, предприниматели зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта.

ГЧП может быть реализовано в различных формах. Обычно частная компания строит или реконструирует объект за свой счет, а потом получает право эксплуатировать его в течение определенного срока на безвозмездной основе (при этом объект формально остается в собственности у государства). Такая форма называется концессией.