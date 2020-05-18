В iHerb сообщили, что готовы к сотрудничеству с российскими регулирующими органами

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Компания iHerb, зарегистрированная в США, готова к сотрудничеству с российскими регулирующими органами и намерена и дальше отстаивать свои интересы в суде. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в международной юридической фирме Dentons, которая защищает интересы компании в процессе.

Ранее Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердила решение Ульяновского областного суда удалить приложение, отказав в удовлетворении кассационной жалобы компании.

"Компания iHerb LLC готова к конструктивному сотрудничеству с российскими регулирующими органами. Компания уважает закон, уверена в своей правоте и намерена последовательно и терпеливо ее отстаивать, используя для этого все законные механизмы", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании уточнил, что хотя кассационная жалоба осталась без удовлетворения, компания еще не исчерпала все доступные средства защиты и находится в процессе подготовки к дальнейшему обжалованию. "Еще в 2019 году компания добровольно удалила с витрины своего маркетплейса 10 спорных продуктов, конкретно поименованных в иске прокуратуры Засвияжского района города Ульяновска. В марте 2020 года в результате аудита ассортимента продукции маркетплейса более 1 000 товаров стали недоступны для заказа из России, часть из них из-за возможного несоответствия техническим регламентам Таможенного союза", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что компания официально проинформировала уполномоченный орган - Роскомнадзор - об изменениях в ассортименте и предпринятых действиях. В свою очередь, гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин сообщил ТАСС, что намерен обжаловать решение в Верховном суде. Он также считает, что решение суда о блокировке приложения нарушает Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". "Закон предполагает, что дается время на удаление ненадлежащей информации. Нам даже не предложили такой вариант, а просто запретили все приложение", - пояснил он.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.