{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В iHerb сообщили, что готовы к сотрудничеству с российскими регулирующими органами

Ранее суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок компании

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Компания iHerb, зарегистрированная в США, готова к сотрудничеству с российскими регулирующими органами и намерена и дальше отстаивать свои интересы в суде. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в международной юридической фирме Dentons, которая защищает интересы компании в процессе.

На эту тему

Ранее Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердила решение Ульяновского областного суда удалить приложение, отказав в удовлетворении кассационной жалобы компании.

"Компания iHerb LLC готова к конструктивному сотрудничеству с российскими регулирующими органами. Компания уважает закон, уверена в своей правоте и намерена последовательно и терпеливо ее отстаивать, используя для этого все законные механизмы", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании уточнил, что хотя кассационная жалоба осталась без удовлетворения, компания еще не исчерпала все доступные средства защиты и находится в процессе подготовки к дальнейшему обжалованию. "Еще в 2019 году компания добровольно удалила с витрины своего маркетплейса 10 спорных продуктов, конкретно поименованных в иске прокуратуры Засвияжского района города Ульяновска. В марте 2020 года в результате аудита ассортимента продукции маркетплейса более 1 000 товаров стали недоступны для заказа из России, часть из них из-за возможного несоответствия техническим регламентам Таможенного союза", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что компания официально проинформировала уполномоченный орган - Роскомнадзор - об изменениях в ассортименте и предпринятых действиях. В свою очередь, гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин сообщил ТАСС, что намерен обжаловать решение в Верховном суде. Он также считает, что решение суда о блокировке приложения нарушает Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". "Закон предполагает, что дается время на удаление ненадлежащей информации. Нам даже не предложили такой вариант, а просто запретили все приложение", - пояснил он.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Индекс РТС поднялся выше 1150 пунктов впервые с 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС