Снижение доходов туротрасли в Бурятии прогнозируются на уровне 80%

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Снижение доходов компаний Бурятии, занятых в сфере туризма, прогнозируется на уровне 80% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам в понедельник министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

"У нас был достаточно активный первый квартал. Но прогноз неутешительный, прогнозируем снижение показателей до 80% к уровню 2019 года", - сказала Бадмацыренова.

В прошлом году доход отрасли Бурятии от въездного туризма оценивался примерно в 3 млрд рублей, в консолидированный бюджет компании уплатили налоги на общую сумму около 163 млн рублей. Официально зарегистрированных туристов было около 400 тыс. человек, в том числе из Китая, Монголии, Республики Корея, Японии, Германии. "Практически с февраля начались изменения, убытки несут гостиницы, туроператоры. Отменены массовые мероприятия, групповые поездки туристов из азиатских стран", - пояснила министр.

Сейчас, по ее словам, компаниям оказывается поддержка на федеральном и региональном уровнях. "Это налоговые льготы, урегулирование вопросов по кредитам, по субсидированию зарплаты работников отрасли, которых в целом у нас насчитывается около 3,5 тысячи, - отметила Бадмацыренова. - Приняты меры на региональном уровне: около 1 млн рублей выделено на возмещение затрат по арендной плате, 26 млн рублей на коммунальные услуги для гостиниц, которые оказывают услуги круглый год, также это возмещение затрат по подготовке финансового обеспечения для включения в федеральный реестр туроператоров и возмещение затрат на приобретение бактерицидного оборудования".

Сейчас местные компании стараются сохранить коллектив, отметила министр. Восемь коллективных средств размещения работают как обсерваторы для медработников, приезжающих в регион вахтовиков и людей из неблагополучных по COVID-19 регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из зарубежных стран.

Всего в Бурятии насчитывается более 500 коллективных средств размещения, включая отели, гостиницы, турбазы, дома отдыха. Большая часть из них работают на побережье Байкала. Также в регионе зарегистрировано 14 санаторно-курортных учреждений. Ранее власти Бурятии анонсировали открытие турбаз на Байкале с 29 мая 2020 года.