Президент Татарстана предложил признать региональные СМИ пострадавшей от пандемии отраслью

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес и.о. председателя правительства - первого вице-премьера Андрея Белоусова письмо с предложением признать региональные средства массовой информации отраслью, пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

В своем обращении глава региона отмечает, что в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции региональные средства массовой информации работают при значительном снижении объемов рекламного рынка - до 90%. Ранее они получали значительную часть своих доходов от предприятий, которые на данный момент прекратили либо приостановили свою деятельность. Также в результате введения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, снизились объемы розничных продаж периодических печатных изданий, оказалось под угрозой проведение подписной кампании.

"Резкое падение доходов региональных СМИ может спровоцировать приостановку и даже прекращение их деятельности, что приведет к ухудшению информационного обеспечения граждан, лишит органы власти действенных каналов коммуникации с населением и может повлиять на общественно-политическую стабильность и безопасность. Принимая во внимание возросшую роль СМИ в организации оперативного информирования населения по социально значимым темам и актуальным вопросам, прошу Вас, уважаемый Андрей Рэмович [Белоусов], рассмотреть возможность включения сферы деятельности СМИ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19", - говорится в тексте письма.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.