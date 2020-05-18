Туроператоры Греции готовы бесплатно поселить в отелях медиков из России после пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Греческие туроператоры готовы присоединиться к акции "Туризм России - медикам России" и предоставить бесплатное проживание в гостиницах на своих курортах. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"Мы составляем списки, мы связались с объединениями медиков. У нас уже есть туроператоры в Греции и на территории России, которые бесплатно предоставляют гостиницы, средства размещения для российских медиков", - сказал он на пресс-конференции Уральского регионального информационного центра ТАСС, которая проходила онлайн.

Игнатьев добавил, что также есть компании, которые готовы бесплатно доставить медиков к местам отдыха.

На сайте союза указано, что медики будут отправлены также в Турцию. Им предоставят 1 тыс. бесплатных ночей в пятизвездочных отелях, работающих по системе "все включено". Также одна из компании организует 100 московским врачам бесплатные турпоездки в Санкт-Петербург, а 100 петербургским - в Москву.

Целью акции "Туризм России - медикам России" является организация для врачей бесплатных турпоездок по России и за рубеж после завершения пандемии в стране.