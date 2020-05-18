Агентство по привлечению инвестиций начало работать на Северном Кавказе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) приступило к работе на Северном Кавказе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе агентства.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев с января, помимо развития Дальнего Востока и Арктики, стал курировать государственную политику в области развития Северного Кавказа. В апреле его назначили председателем правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.

"АНО АПИ по поручению <...> Трутнева приступило к работе по привлечению инвестиций в регионы Северного Кавказа. У нашего агентства накоплен большой опыт и компетенции по взаимодействию с крупными российскими и зарубежными инвесторами. Мы готовы делиться своими наработками, осуществлять методологическую поддержку, помогать с проработкой бизнес-плана планируемых и поиском партнеров для уже реализуемых проектов", - приводит пресс-служба слова генерального директора агентства Леонида Петухова.

По его словам, еще одним направлением работы АНО АПИ станет "привлечение инвесторов, успешно работающих на Северном Кавказе, на Дальний Восток". "Такие переговоры по запуску проектов в ДФО ведутся с несколькими компаниями", - отметил он.

В пресс-службе отметили, что Петухов также вошел в обновленный состав Совета директоров АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Эта структура создана в 2010 году для развития инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа. Сто процентов акций корпорации находятся в федеральной собственности.