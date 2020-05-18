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Экваториальная Гвинея сократила добычу нефти до 98 тыс. баррелей в сутки

Страна согласилась сократить свою суточную добычу на 23% в соответствии с достигнутой в апреле сделкой ОПЕК+

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея снизила объемы добычи нефти до уровня, установленного новым соглашением участников ОПЕК+. Об этом сообщил министр шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриель Мбега Обианг Лима.

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"Страна полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи в соответствии с достигнутой в минувшем апреле сделкой ОПЕК+", - цитирует его в понедельник агентство Bloomberg.

Экваториальная Гвинея согласилась сократить свою суточную добычу на 29 тыс. баррелей, или на 23%. В результате в мае и июне на внешние рынки из этой страны на западе Африки будут в сутки поступать до 98 тыс. баррелей нефти.

Габриель Мбега Обианг Лима подчеркнул, что страна "и впредь будет поддерживать решения, направленные на стабилизацию мировых энергетических рынков и выполнять все принятые на себя обязательства в рамках подобных соглашений".

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Экваториальная Гвинея является членом ОПЕК, страна производила до нынешнего соглашения более 120 тыс. баррелей нефти в сутки. В последние месяцы на шельфе страны были обнаружены новые крупные месторождения нефти и газа.

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Экваториальная Гвинея
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