Хайнань отменит ограничения по морским перевозкам для иностранного капитала

ХАЙКОУ /Китай/, 18 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в связи с необходимостью развития международных логистических услуг намерена отменить большинство ограничений для иностранного капитала в области морских перевозок. Об этом сообщил замглавы регионального управления транспорта Ли Чжицян.

"Хайнань продолжает сокращать перечень ограничений и постепенно снимает запреты на участие иностранного капитала, увеличивая открытость [национальных] морских перевозок, - сообщил он на пресс-конференции. - Мы полностью отменили квоту на долю зарубежных инвестиций в структуре акционерного капитала компаний, осуществляющих деятельность в области международной логистики и связанных с ней отраслях. Благодаря тому, что решения, касающиеся международных контейнерных перевозок, доставки обычных грузов морским путем и деятельности несудоходных транспортных организаций общего назначения на Хайнане стали приниматься на уровне провинциальной администрации, появились новые стимулы для активизации рынка услуг в сфере судоходства".

По словам чиновника, одновременно власти ускорили процесс формирования на острове международной системы регистрации судов, а также "создания стратегического механизма, стимулирующего либерализацию коммерческой деятельности в сфере морской логистики".

Ли Чжицян отметил, что особо важную роль в данном направлении играет динамично развивающийся порт Янпу на западе Хайнаня, способствующий быстрому увеличению объема логистических потоков через территорию провинции. "Это новый транспортный узел, расположенный на пересечении сухопутных и морских контейнерных перевозок. На текущем этапе там идет работа по созданию глубоководного фарватера, предназначенного для судов грузоподъемностью 200 тыс. тонн", - пояснил он.

Чиновник добавил, что в последнее время все более важную роль в формировании логистических маршрутов на Хайнане играют такие крупные компании, как Китайская морская судоходная корпорация (COSCO). "Хайнань интенсивно взаимодействует с COSCO, для чего привлекаются все ресурсы, которыми располагает провинция. Благодаря этому развиваются маршруты контейнерных перевозок, связывающие Янпу с экономическим регионом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. <...> В I квартале 2020 года, когда из-за пандемии в портах КНР резко сократился грузооборот, Янпу, напротив, продемонстрировал рост: объем осуществляемых через него контейнерных перевозок вырос на 172,2%", - подытожил Ли Чжицян.

Экспериментальная зона

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.