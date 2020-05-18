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В кабмине поддержали законопроекты об информации, предоставляемой страховщиками гражданам

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая отметила, что нововведения призваны позволить россиянам на основе открытой информации выбирать "более ответственную" страховую компанию

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроекты, направленные на расширение объема информации, предоставляемой страховыми компаниями гражданам при заключении договора. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о двух инициативах, которые внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой ("Единая Россия") и председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия"). Первый законопроект обязывает страховщиков включать условия о размере страховой премии в перечень существенных условий договора страхования. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. Предполагается, что стороны договора будут обязаны согласовывать размер страховой премии при заключении договора страхования, что позволит гражданам иметь полную информацию о стоимости страховой услуги и адекватно оценить риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора страхования.

Вторая инициатива направлена на то, чтобы обязать страховщиков раскрывать в договоре долю страховой премии, которая уйдет на покрытие затрат на осуществление страхования. Речь идет, в частности, о размере вознаграждения страхового агента или страхового брокера. Таким образом, граждане получат полную информацию о размере расходов страховщика по конкретному договору страхования в совокупности с информацией о размере страховой премии, подлежащей уплате по договору.

"Сегодня доля страховой премии, получаемой страховщиками при участии посредников, доходит до 70% от общей суммы собранной страховой премии. Данными законопроектами устанавливается обязанность включения во все договоры страхования информации о размере страховой премии, которую граждане сегодня уплачивают страховым компаниям", - заявила Яровая журналистам в понедельник.

По ее словам, нововведения позволят гражданам на основе открытой информации выбирать "более ответственную" страховую компанию и условия договора, которые покажутся гражданам наиболее выгодными. "Кроме того, это приведет и к росту ответственности страховщиков за увеличение доли своих расходов в составе страховой премии, что позитивно скажется на развитии добросовестной конкуренции", - отметила Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина АнатольевнаАксаков, Анатолий Геннадьевич
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