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Более 1 млн человек перешли на электронную трудовую книжку

Закон об их введении вступил в силу с 1 января

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 1 млн трудящихся россиян в настоящее время выбрали формат электронных трудовых книжек. Об этом заявил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков", размещенном в понедельник на сайте телеканала НТВ.

"Не так много времени прошло, хотя уже пять месяцев, мы начали все эти отчеты и данные от работодателей получать с 15 февраля… Если говорить о тех людях, которые выбрали электронную трудовую книжку, то таких граждан на настоящий момент чуть больше 1 млн человек", - сказал Топилин.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

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