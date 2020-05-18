Бизнес просит разрешить всем туроператорам выдавать ваучеры за отмененные туры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Турбизнес просит предоставить всем туроператорам, включая компании в сфере выездного туризма, возможность выдавать клиентам за отмененные из-за коронавируса туры ваучеры на равноценные поездки в будущем. Об этом сообщил на онлайн-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Этот механизм был предложен в законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который 12 мая был принят в первом чтении Госдумой. Однако, по информации участников отрасли, ко второму чтению готовятся поправки, которые сделают возможным механизм ваучеров только для туроператоров въездного и внутреннего туризма.

"Нельзя ни в коем случае исключать туроператоров выездного туризма из того списка туроператоров, которые могут оформить ваучеры для клиентов. Это исключение приведет к тому, что будет масса негативных последствий, связанных с банкротствами туроператоров, с недополучением средств туристами, с обрушением рынка", - сказал Игнатьев.

Это будет связано с тем, что туроператоры не смогут справиться со всеми требованиями туристов о возврате средств за отмененные из-за пандемии туры, поскольку большая часть средств находится у партнеров - авиакомпаний, отелей, принимающих компаний за рубежом, пояснил президент РСТ. При этом необходимо учитывать, что туроператоры в сфере выездного туризма также занимаются внутренним туризмом, отметил он.

Турбизнес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "содействовать внесению в законодательство изменений, которые дадут возможность отсрочить выполнение обязательств по проданным турам всем туроператорам независимо от основного направления деятельности и предоставить им равные права и возможности по обеспечению предоставления туруслуг с отложенным сроком, установленным правительством РФ", сообщила ТАСС пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Под обращением поставили подписи более 8 тыс. представителей туриндустрии, сообщил Игнатьев. Аналогичные письма отправлены премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

О законопроекте

Законопроект разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

В качестве одной из мер предлагается наделить правительство РФ правом в случае чрезвычайной ситуации разрешать туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. В частности, такая возможность может появиться у правительства в случае угрозы чрезвычайной ситуации либо ее наступления, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части. Кроме того, такая схема может быть задействована при принятии другой страной решения об ограничении въезда туристов или при возникновении в другой стране угрозы жизни и здоровью туристов, опасности причинения вреда их имуществу.

В перечисленных ситуациях "правительство РФ… вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта", говорится в законопроекте.

Предполагается, что порядок и форму предоставления гарантии будущего путешествия также будет определять кабмин. При этом, если общая цена туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. Если турист так и не сможет воспользоваться перенесенным на другой срок путешествием, туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги, отмечается в законопроекте.

Законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении 12 мая. Второе чтение документа запланировано на 20 мая, сообщает РСТ.