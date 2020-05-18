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Пандемия коронавируса нового типа

Частную медицину могут добавить в Москве к списку пострадавших от коронавируса отраслей

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, предложения о расширении числа пострадавших отраслей рассмотрят в ближайшее время

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Москвы могут расширить список отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, к ним могут добавить частную медицину. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"Предложения о расширении числа пострадавших отраслей, в том числе предложение о включении в их число частной медицины, мы рассмотрим в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова руководителя Оперативного штаба по экономике, заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В пресс-службе отметили, что Ефимов провел видеоконференцию с главами "Деловой России" и "Опоры России", в ходе которой обсудил механизмы применения мер поддержки бизнеса, разработанных правительством столицы. Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, которого цитирует пресс-служба, частная медицина сегодня является одной из отраслей, не затронутых мерами поддержки властей, из-за этого многие клиники оказались в непростой ситуации. Также Калинин предложил снизить НДС для организаций общепита и гостиниц.

Со своей стороны, глава "Деловой России" Алексей Репик отметил, что Москва оказалась наиболее продвинутым субъектом в части предоставления антикризисных мер. "Основной вопрос, который сейчас волнует бизнес - это администрирование уже введенных мер. Мы на постоянной основе вносим свои предложения по упрощению механизма получения льгот. В штабе по поддержке экономики к нам прислушиваются, надеюсь, в ближайшее время появятся практические результаты этого диалога", - сказал он.

Ефимов заявил, что все три пакета антикризисных мер в столице были разработаны по итогам обсуждения с бизнесом, и предложения деловых объединений также будут рассмотрены штабом, в том числе, в части уточнения механизмов оказания поддержки.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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