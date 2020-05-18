РБК: банки видят угрозу в списании алиментов для погашения долгов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские банки выразили сомнение, что смогут корректно учитывать алименты и другие неприкосновенные платежи, поступившие на счета граждан РФ, чтобы не использовать их для погашения долгов россиян. Об этом в понедельник сообщает издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в адрес Минюста и Банка России.

По информации издания, 1 июня 2020 года в силу вступают поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые запрещают взыскивать социальные пособия от государства, другие выплаты, а также переводы физических лиц в качестве алиментов.

Отмечается, что для учета неприкосновенных доходов при списании средств со счетов должников по исполнительным листам, необходимо указывать специальную маркировку видов дохода гражданина, которую определяет ЦБ РФ. Однако закон не регламентирует выплаты, которые осуществляет физическое лицо в пользу другого физического лица.

РБК также уточняет, что банки готовы отслеживать доходы клиентов, но речь идет о тех случаях, когда гражданин добровольно платит алименты, а не принудительно через судебных приставов.

"Условно, у родителей ребенка может быть нотариальное соглашение, по которому один из них добровольно переводит определенную сумму на конкретный счет. Когда физлицо платит алименты самостоятельно, оно не указывает код вида дохода", - пояснил РБК начальник правового управления ассоциации банков Сергей Клименко. Он добавил, что в связи с поправками встает вопрос о необходимости маркировки перечисления средств в качестве алиментов. По этой причине банк должен информировать клиента о требовании маркировки транзакции, однако многие граждане переводят средства по номеру телефона и не имеют возможности указать нужный код.

Однако представители ВТБ и Россельхозбанка сообщили, что нашли способ отслеживания добровольных алиментов. Благодаря доработке сервисов, у клиентов ВТБ появится возможность указать вид кода доходов в расчетном документе: нужно ввести код в поле "Тип перевода". Ответственность за корректный ввод данных несет плательщик. Россельхозбанк планирует донести до клиентов новую информацию с помощью ее размещения на сайте банка, по их словам, указания кода вида дохода - обязанность самого клиента.

Другие крупные банки и ЦБ пока не ответили на запросы РБК.