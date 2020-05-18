Мишустин проведет 18 мая отдельное совещание о проблемах с выплатами медикам

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что проведет 18 мая отдельное совещание о проблемах со стимулирующими выплатами медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он потребовал сделать все необходимое, чтобы в дальнейшем избежать ситуаций, подобных той, которая сложилась с доведением стимулирующих выплат медикам за апрель.

"Мы сегодня обсудим эту тему на отдельном совещании, - сказал он. - Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить".

Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову взять этот вопрос под личный контроль.

Глава кабмина также сообщил об утверждении правил выдачи разрешений на дистанционную продажу безрецептурных лекарств. "Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты. Чтобы получить право вести такую торговлю и доставлять заказы, аптечная организация должна через интернет подать заявление в Росздравнадзор и документами подтвердить соответствие ряду требований, которые указаны в правилах", - пояснил он.

По словам Мишустина, срок для решения о выдаче разрешения составит пять дней, и после этого аптека сможет продавать препараты онлайн или принимать заказы по телефону. "Сейчас, когда люди соблюдают режим самоизоляции или лечатся дома, такой способ приобретения лекарств особенно востребован. Уверен, многие воспользуются этой возможностью", - добавил премьер.

Глава кабмина поручил при этом "внимательно следить за тем, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при передаче покупателям".

Выплаты соцработникам

По словам Мишустина, около 7,7 млрд рублей будет выделено на выплату надбавок более 114 тыс. работников социальных учреждений. Он сообщил, что подписаны необходимые документы для реализации поручения президента Владимира Путина обеспечить надбавками сотрудников домов престарелых, интернатов и других соцучреждений.

"На эти цели будет выделено около 7,7 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами более 114 тыс. специалистов", - сказал Мишустин, отметив, что доплаты будут ежемесячными в период с 15 апреля по 15 июля. Председатель правительства потребовал "сделать все необходимое, чтобы избежать" в случае с этими выплатами ситуации, которая сложилась с надбавками для медработников.

Размер доплаты, как отметил глава кабмина, зависит от того, есть ли в социальном учреждении зараженные коронавирусом. В случае, если в организации выявлен коронавирус, работающие там врачи будут получать надбавку 60 тыс. рублей (за работу в учреждении, где нет заразившихся коронавирусом, надбавка составит 40 тыс. рублей). Для среднего медицинского персонала, медсестер, социальных работников, психологов, логопедов и других специалистов выплаты составят по 35 тыс. и 25 тыс. рублей, соответственно, для младшего медперсонала - по 20 тыс. и 15 тыс. рублей, для технических и других работников - по 15 тыс. и 10 тыс. рублей.

"Кроме того, для них [сотрудников социальных учреждений] будет введен сменный режим работы - 14 календарных дней", - добавил Мишустин. По его словам, даже если сотрудник сам заразится коронавирусом и покинет социальное учреждение раньше завершения своей смены, он все равно сможет рассчитывать на полную доплату.

Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, средства на доплату сотрудникам соцучреждений будут выделены из резервного фонда правительства.