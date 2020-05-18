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Первый прямой авиарейс состоялся из Махачкалы в Тюмень

Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Регулярное прямое авиасообщение налажено между Махачкалой и Тюменью. Рейсы будет выполнять авиакомпания UTair дважды в неделю, сообщил в понедельник ТАСС помощник гендиректора аэропорта в Махачкале Мурад Шамсудинов.

"Состоялся первый рейс анонсированного нового прямого авиасообщения по маршруту Махачкала - Тюмень. Рейсы выполняет авиакомпания UTair", - сказал собеседник агентства.

Шамсудинов отметил, что рейсы в Тюмень будут осуществляться из аэропорта Махачкалы еженедельно по пятницам и воскресеньям, а с июня - по вторникам и воскресеньям. Вылет в мае будет осуществляться в 09:50, с июня - в 20:25.

Помощник гендиректора аэропорта подчеркнул, что авиарейсы будут осуществляться на Boeing 737-500 вместимостью 116 кресел. "Данное направление востребовано у жителей нашей республики, так как в Тюмени проживает большое количество представителей дагестанской диаспоры. Появление прямого авиарейса будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока", - сказал он.

Ранее гендиректор аэропорта Махачкала Арсен Пирмагомедов сообщал ТАСС, что в этом году также прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города, как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что более чем на 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года. Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

Теги
РоссияСеверный КавказТюменская областьСКФОДагестан
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