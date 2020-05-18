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В РФ не получали решение суда об аресте прав на бренды водки "Столичная" и "Московская"

Речь идет о решении нидерландского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа, о котором сообщили СМИ
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия не получала официального решения нидерландского суда об аресте товарных знаков на водку "Столичная" и "Московская" на территории стран Бенилюкса по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков. 

"Никакой официальной нотификации о таком решении нет. Все аресты обязательно должны предваряться извещением. Такой документ должен получать МИД РФ. Но пока такого извещения не получали ни МИД, ни посольство (РФ в Нидерландах - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, пока о таком решении известно лишь от нидерландского СМИ со ссылкой на представителя акционеров ЮКОСа. Кондаков заметил, что эта новость "похожа на правду", но официально такое судебное решение в РФ не поступало. 

Юрист также отметил, что, если ранее в практике судебных тяжб с бывшими акционерами ЮКОСа речь шла об аресте имущества некоторых федеральных государственных унитарных предприятий, то в данном случае компания "Союзплодоимпорт", которой принадлежат товарные знаки на водку, является федеральным казенным учреждением, то есть имеет иной правой статус. Поэтому при предъявлении претензий через него к РФ "могут быть нюансы", сказал Кондаков. 

15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с РФ $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. 

Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Как заявил Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий. По его словам, вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом.

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