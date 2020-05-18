Компании Удмуртии уволят более 2,5 тыс. работников из-за последствий коронавируса

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Организации Удмуртской Республики сообщили об увольнении более 2,5 тыс. своих сотрудников из-за реорганизации, ликвидации или сокращения объемов производства. Об этом сказала министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова в понедельник в ходе аппаратного совещания органов госвласти.

"Поступили сведения от 444 организаций о предстоящем высвобождении 2 573 работников. Это связано с процессом реорганизации, ликвидации, сокращения объемов производства. В режиме неполной занятости сегодня [находятся] 19 512 человек в 794 организациях", - сказала Чуракова.

По ее словам, введение с 4 апреля ограничительных мероприятий, включающих приостановку деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, повлияло на рост в два раза числа граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы. "С 1 января по 15 мая в центрах занятости зарегистрировано более 23 тыс. обращений граждан", - пояснила министр.

Она также отметила, что на сегодня на портале "Работа в России" зарегистрировано более 4,4 тыс. работодателей республики, там имеется более 11,4 тыс. рабочих мест, показатель сохраняется на уровне 2019 года. "Традиционно востребованными на рынке труда Удмуртии остаются рабочие профессии, их доля составляет 64% от общего количества вакансий", - сказала Чуракова.

По ее словам, для поддержки граждан, которые прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года, принято постановление правительства Удмуртской Республики об установлении доплаты к пособию по безработице до величины прожиточного минимума. Выплаты будут производиться с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

"Реализация всех мероприятий позволит стабилизировать рынок труда республики и обеспечить сохранение уровня регистрируемой безработицы в Удмуртской Республике до конца 2020 года не более 2% от экономически активного населения", - сказала Чуракова.

О режиме повышенной готовности

В республике на данный момент действует режим повышенной готовности, согласно которому все жители должны соблюдать режим самоизоляции. С 6 апреля смогли возобновить свою деятельность 120 системообразующих предприятий из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также начали работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг.

Позднее разрешили возобновить работу салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам при оказании услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также автошколам, ломбардам и микрофинансовым организациям. Разрешено возобновить работу рынкам в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, работают все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны, организации, связанные с операциями по недвижимости, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи.

С 14 мая в республике разрешено возобновить работу магазинам в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, за исключением Ижевска и поселка Новый, в котором действует карантин. Организациями должно соблюдаться условие, что в магазине одновременно может находиться не более одного человека на 4 кв. м. В Ижевске начали работу магазины с непродовольственными товарами, площадь которых менее 400 кв. м и в которых имеется отдельный вход с улицы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.