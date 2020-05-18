МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 95% обращений к финомбудсмену в 2019 году касались ОСАГО, сообщил журналистам главный финомбудсмен Юрий Воронин.

"В 2019 году поступило 91 359 обращений. Мы считаем это очень весомым результатом нашей деятельности. В среднем в день мы рассматривали более 600 обращений. Основная часть обращений, более 95%, содержала требования потребителей вытекающих из договора ОСАГО", - сказал он.

Средний размер требований потребителей составил 210 614 рублей.

В 52% случаев были полностью удовлетворены требования потребителей, в 48% случаях служба встала на сторону организации.

Более 16 тыс. решений в пользу потребителей были обжалованы компаниями, то есть более 30%.

Обжалование в 70% случаях вызвано желанием компаний снизить размер неустойки, которая, по их мнению, не соответствует размеру ущерба, но полномочия снизить размер этой неустойки имеет только суд. Он отметил, что в данном случае есть неудобство, так как решение финуполномоченного не может вступить в силу до завершения судебной процедуры. В связи с этим служба обратилась с данным вопросом к Верховному суду, который имеет возможность подготовить разъяснения обязательные для исполнения нижестоящими судами, но Верховный суд пока воздержался от принятия решения по данному вопрос. Служба продолжит работу в данном направлении и надеется на его решение в 2020 году, отметил Воронин.

Он привел судебную статистику по страховым компаниям, обжаловавших решения финомбудсмена. Из 851 решения суда на 1 апреля только в 15 случаях (менее 2%) решение финуполномоченного было отменено. В 219 случаях суд отказал в иске финорганизациям. В 612 (более 70%) случаях решение финомбудсменом было изменено по причине снижения размера неустойки. "Считаем, что в целом решения финуполномоченного, принятые в пользу потребителей, было правильным", - сказал Воронин.