Правительство направит более 5,5 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса

"Мы запускаем новый механизм государственной поддержки, который предложил президент. Это займы под 2%. Остальную часть ставки банкам компенсирует государство, - сказал Мишустин. - На эти цели мы направим кредитным учреждениям более 5,5 млрд рублей".

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 5,5 млрд рублей на льготные кредиты для бизнеса по ставке 2%. Соответствующее распоряжение уже подписано, рассказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Премьер отметил, что кабмин уже утвердил правила предоставления соответствующих субсидий. Кредиты смогут взять как небольшие компании, так и крупный бизнес из пострадавших отраслей, а также ряд социально ориентированных НКО. "Распоряжение правительства об этом уже подписано", - добавил он.

Мишустин напомнил, что размер кредита будет рассчитываться из 1 МРОТ на каждого сотрудника и эта сумма будет умножаться на период кредитования. Средства могут быть использованы на любые цели по усмотрению бизнеса. "Но, конечно, мы рассчитываем, что их потратят в первую очередь на выплату заработных плат. Ведь тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами. Всю эту сумму погасит государство. А кто оставит не менее 80% работников, должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Срок погашения, напомню, 1 апреля следующего года", - добавил глава правительства.

Он рассказал, что контролировать уровень занятости компаний планируется с помощью специализированной платформы Федеральной налоговой службы, которая уже запущена в работу. Этот сервис оперирует данными по страховым взносам, которые предприниматели передают в Пенсионный фонд ежемесячно.

Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе ФНС Даниилу Егорову обеспечить контроль за реализацией этой меры поддержки, чтобы все, кто может ей воспользоваться смогли это сделать без проволочек. Он также поручил им проводить анализ корректности предоставляемой информации о сохранении занятости, чтобы исключить злоупотребление.

В пресс-службе правительства уточнили, что на новую меру поддержки банкам будет выделено 5,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов. При этом суммарный объем выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей.