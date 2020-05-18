Минпромторг рекомендует открыть индустриальные парки и технопарки и дать им ряд льгот

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ рекомендует регионам страны разрешить индустриальным паркам и технопаркам работать в условиях ограничений, перенести для них на год требования по обязательствам, а также ввести ряд налоговых льгот. Соответствующие рекомендации содержит письмо замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова высшим должностным лицам субъектов РФ от 8 мая, имеющееся в распоряжении ТАСС.

"Перенести на 12 месяцев сроки достижения управляющими компаниями индустриальных парков и технопарков, а также их резидентами целевых показателей эффективности, планов-графиков выполнения контрольных событий инвестиционных проектов и иных обязательств, наступление которых приходится на период распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ и соответствующих ограничений деятельности указанных организаций, в рамках мер государственной поддержки из бюджетов субъектов РФ", - говорится в письме.

Министерство также предлагает регионам распространить на индустриальные парки и технопарки режим непрерывной деятельности, разрешив их резидентам и работникам управляющих компаний беспрепятственно передвигаться для работы.

Также предлагается изучить возможность освобождения управляющих компаний и резидентов от уплаты налога на имущество и земельного налога на 2020 год или их снижения, и введения арендных каникул с 1 мая до конца 2020 года.

Кроме того, министерство рекомендует предоставить возможность управляющим компаниям индустриальных парков и технопарков получать льготные займы на промышленную инфраструктуру и пополнение оборотных средств.

Как заявил ТАСС член рабочей группы РСПП по вопросам развития моногородов Павел Склянчук, аналогичные решения должны быть приняты по отношению к условиям соглашений резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Также следует предусмотреть возможность реструктуризации займов, выданных ранее НК "Фонд развития моногородов", добавил он.