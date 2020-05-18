Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Владимир Рашевский, занимавший должность генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 2004 года, покинет должность в соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, говорится в сообщении компании.

Новым главой СУЭК на этом этапе станет генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК), "дочки" СУЭК, Степан Солженицын. Отмечается, что Солженицын при этом сохранит позицию главы СГК. Рашевский, в свою очередь, останется в совете директоров СУЭК и войдет в совет директоров "Еврохима".

"Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и ее трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы. Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и "Еврохим", - отмечается в сообщении.