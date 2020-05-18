{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

Новым главой компании станет генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Владимир Рашевский, занимавший должность генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 2004 года, покинет должность в соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, говорится в сообщении компании.

Новым главой СУЭК на этом этапе станет генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК), "дочки" СУЭК, Степан Солженицын. Отмечается, что Солженицын при этом сохранит позицию главы СГК. Рашевский, в свою очередь, останется в совете директоров СУЭК и войдет в совет директоров "Еврохима".

"Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и ее трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы. Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и "Еврохим", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кинокомпании Москвы заключили договоры с зарубежными покупателями более чем на $7 млн
Всего компании заключили более 60 контрактов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС