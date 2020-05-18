На базе Red Wings планируют создать авиакомпанию, использующую российские самолеты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпанию, которая будет использовать преимущественно российские самолеты, планируется создать на базе Red Wings (принадлежит Ростеху через ОАК). Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".

"Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит Ростеху, будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники. До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов SSJ-100 и 16 самолетов МС-21, - сообщил он.