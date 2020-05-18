Минфин предлагает продлить пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минфин подготовил законопроект о продлении пониженных тарифов страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"По поручению президента мы совместно с региональными властями подготовили законопроект, который предусматривает продление применения пониженных тарифов страховых взносов для участников СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе в размере 7,6%", - отметил Сазанов.

По его словам, применять льготные тарифы с 1 января 2020 года смогут организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, а те, кто стал участником с 1 января 2020 года - со следующего месяца после получения такого статуса. "При этом объем льготы по страховым взносам для участников СЭЗ предлагается увязать с объемом осуществленных ими капитальных вложений в рамках реализации инвестиционных проектов. Пониженные тарифы страховых взносов будут действовать до окончания периода функционирования СЭЗ", - добавил Сазанов.

Он подчеркнул, что законопроект уже направлен в правительство РФ и сейчас готовится для внесения в Госдуму. "Рассчитываем, что эти изменения позволят создать более благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечь дополнительные инвестиции в экономику Крыма и Севастополя", - сказал замминистра.