Минсельхоз внес в правительство законопроект о семеноводстве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минсельхоз внес в правительство проект закона о семеноводстве, основной целью которого является формирование условий для повышения качества отечественного семенного материала. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхозом России внесен в правительство Российской Федерации проект федерального закона "О семеноводстве". Основная цель документа - формирование условий для повышения качества отечественного семенного материала, совершенствование нормативно-правовой базы и снижение импортозависимости в данной сфере", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в министерстве, законопроект предусматривает введение обязательных требований при обороте семян сельскохозяйственных растений, их использовании, производстве, реализации, транспортировке и хранении. Предлагается утвердить перечень родов и видов сельхозрастений, сорта или гибриды которых подлежат включению в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В него также войдут культуры, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства и рыбного хозяйства. В Минсельхозе уточнили, что перечень планируется разработать на основе критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности и рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, с учетом современных требований здорового питания.

Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на оборот семян сортов или гибридов, не прошедших испытания в различных почвенно-климатических зонах на территории России и не внесенных в Государственный реестр. Для защиты рынка от некачественной и фальсифицированной продукции предлагается ввести обязательную сертификацию семян. Таким образом, будет обеспечена защита интересов селекционеров, гарантированы права оригинатора сорта или его патентообладателя, а также минимизированы риски недополученния урожая, из-за использования семенного материала неизвестного происхождения. Также для повышения эффективности селекции, выращивания, хранения и реализации семян документ предусматривает лицензирование деятельности в области семеноводства.

"Принятие законопроекта позволит повысить качество семенного материала, сформировать прозрачный рынок семян, защитить интеллектуальные права селекционеров", - заключили в Минсельхозе.