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Почта Банк возобновил работу в почтовых отделениях Москвы и Подмосковья

Ранее в связи с режимом изоляции работали только флагманские клиентские центры банка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Почта Банк возобновил обслуживание клиентов в почтовых отделениях Москвы и Подмосковья, ранее из-за режима самоизоляции кредитная организация была вынуждена отказаться от работы в отделениях Почты России. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы банка.

"Почта Банк возобновляет работу точек облуживания в почтовых отделениях Москвы и Московской области, где услуги оказывают сотрудники банка. Ранее в связи с режимом изоляции и для предотвращения скопления большого количества посетителей работа сотрудников банка на почте в столичном регионе была временно прекращена, работали только флагманские клиентские центры банка", - отмечается в сообщении.

Ранее власти Москвы объявили о новых мерах против распространения коронавируса, включая масочный режим. Период самоизоляции продлится до 31 мая. При этом с 12 мая в столице начнется первый этап ослабления ограничений.

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