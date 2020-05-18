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Кинокомпании Москвы заключили договоры с зарубежными покупателями более чем на $7 млн

Всего компании заключили более 60 контрактов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бренд Created in Moscow, объединяющий кинокомпании столицы, за 2019-2020 годы заключил договоры с зарубежными покупателями более чем на $7 млн. Об этом в понедельник заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"За пять мероприятий было представлено 250 проектов от основных игроков индустрии. Это дало возможность представить тот потенциал, который есть у городских предпринимателей, у городской креативной индустрии. И по информации на сегодняшний день, уже заключены контракты на более $7 млн", - сказал Фурсин в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной проведению международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития уточнили, что в пяти мероприятиях бренда участвовала 41 компания, а по итогам были заключены более 60 контрактов общей суммой $7,12 млн.

В ходе пресс-конференции Фурсин отметил, что киноиндустрия у него ассоциируется с новыми форматами поддержки бизнеса. Он напомнил, что для этой индустрии одной из первых власти Москвы начали организовывать бизнес-миссии.

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