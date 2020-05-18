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Более 13 тыс. заявок от предпринимателей на получение помощи поступило на Ставрополье

На помощь предпринимателям планируется направить 1,2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. предпринимателей на Ставрополье подали заявки на получение прямой безвозмездной финансовой поддержки. Всего на эти цели планируется направить 1,2 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"На предоставление прямой безвозмездной финансовой поддержки на Ставрополье могут рассчитывать почти 39 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за угрозы коронавируса. Данные средства могут быть направлены на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату заработных плат и сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле-мае 2020 года. На сегодня в налоговые органы уже поступило 13,1 тыс. заявок от предпринимателей. Общий объем средств данной поддержки составит 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в крае осуществляется предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Потенциально за получением такого кредита могут обратиться 1,8 тыс. хозяйствующих субъектов, пострадавших из-за угрозы коронавируса. Заявки на получение средств уже подали около 200 организаций и предпринимателей на общую сумму кредитов 307 млн рублей. Большинство таких обращений уже одобрены банками.

Кроме того, по данным пресс-службы, одобрено свыше 3 тыс. заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей по поводу реструктуризации и отсрочки платежей по ранее выданным кредитам на общую сумму 17,6 млрд рублей.

"Владимир Владимиров поручил Правительству края и профильным министерствам оперативно проработать механизмы реализации новых мер поддержки, озвученных президентом. Они также адресованы индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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