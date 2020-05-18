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Эксперты рассказали о новом вызове для сделки ОПЕК+

Ключевым условием восстановления цен остается нормализация спроса, следует из обзора Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Темпы роста потребления нефти в ближайшие месяцы могут оказаться невысокими в связи с неопределенностью в отношение сроков снятия ограничений, вызванных пандемией. Медленный темп восстановления спроса может стать новым вызовом для сделки ОПЕК+, следует из обзора Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) НИФИ Минфина России.

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Согласно расчетам ЦМИ, в ходе первого этапа соглашения добыча в странах ОПЕК+ в мае - июне 2020 года снизится на 21% по сравнению с апрельским уровнем, что компенсирует около половины образовавшегося на рынке дисбаланса. Таким образом, ключевым условием восстановления цен остается нормализация спроса. Однако, учитывая неопределенность в отношении сроков снятия ограничений в связи с коронавирусом, темпы роста потребления нефти в ближайшие месяцы могут оказаться невысокими. Такая ситуация - новый вызов для сделки ОПЕК+, которая допускает рост добычи с июля текущего года, считают эксперты.

По мнению ЦМИ, необходимо следить за тем, как будет меняться заболеваемость на фоне ослабления карантинных мер. Ее рост может привести к приостановке планов по выходу из локдауна, а также ограничить потребительскую и деловую активность.

"В случае медленного восстановления спроса (отсутствие заметного роста потребления в июне по сравнению с маем) вероятнее всего обострится дискуссия вокруг сделки ОПЕК+, а именно повышения добычи, которое допускается в ходе второго этапа соглашения, начиная с июля текущего года", - говорится в обзоре.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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