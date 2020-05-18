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ЦБ пояснил, как избежать списания при переводах денег

Российские банки должны предоставить клиентам возможность указывать вид дохода, указал регулятор

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские банки должны предоставить клиентам возможность указывать вид дохода при переводе денежных средств. При этом такая обязанность должна ложиться на отправителей платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

С 1 июня в силу вступают новые поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые были призваны решить проблему с не подлежащими взысканию доходами россиян - социальными пособиями от государства и рядом других выплат. В расчетных документах появится специальная маркировка видов доходов гражданина (код для каждого вида определяет ЦБ).

Однако новая версия закона не регламентирует выплаты, которые осуществляет физическое лицо в пользу другого физлица, в основном это алименты, написала газета РБК со ссылкой на письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка. Банки, в свою очередь, сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов.

"В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" обязанность по маркированию выплат возложена на выплачивающих их лиц. Ими могут являться в том числе граждане, перечисляющие алименты. В свою очередь, банки должны предоставить возможность клиентам указывать коды видов доходов", - пояснили ТАСС в ЦБ.

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