Эксперт: от 70% до 90% собственников ТЦ предоставляют арендаторам существенные скидки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. От 70% до 90% собственников торговых центров предоставляют своим арендаторам скидки более чем на 50% в условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавируса, сообщила в понедельник руководитель департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова на онлайн-заседании рабочей группы по управлению собственностью комиссии при Госдуме по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Госдума на заседании 13 мая приняла решение перенести на неделю рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Самая спорная норма законопроекта касается наделения пострадавших от ситуации с коронавирусом арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

"Мы позволили себе провести опрос, в основном среди малых и средних торговых компаний, которые представлены в ряде российских ТЦ, и задали им два вопроса. Первый вопрос: какой процент от общего количества арендодателей идут на существенные скидки, более 50%. Все ответили: от 70% до 90% арендодателей", - сказала Антонова.

Второй вопрос касался приоритетности мер поддержки, которые необходимы предприятиям. "Чаще всего звучала господдержка. На втором месте - вопрос, связанный с арендными отношениями, а именно - возможность договариваться о послаблении финансовой нагрузки на период восстановления", - отметила Антонова. По ее словам, пункт о расторжении договора аренды звучал как крайняя мера, "когда все надежды потеряны", приоритетом же является спасение и развитие бизнеса.

"Поэтому мы не видим практической большой ценности предлагаемых изменений в части расторжения договоров аренды. Если это необходимо внедрить в нашу практику, мы готовы к конструктивному диалогу, но мы настаиваем на том, чтобы продумывать такие изменения, которые будут учитывать интересы рынка в целом и всей его инфраструктуры, не будут допускать спекуляций, а также распространять свои действия на ограниченный перечень предприятий, действительно пострадавших в условиях пандемии", - подчеркнула Антонова.

Она добавила, что поступления на расчетные счета арендодателей России снизились более чем на 80% за апрель и май без принятия каких-либо изменений в законодательство.

Предложения арендодателей

Арендодатели предложили внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта. Так, первый заместитель генерального директора АО "Корпорация А.Н.Д." Дмитрий Москаленко предложил распространить действие нормы о расторжении аренды только на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые отнесены к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям и ранее не нарушали договор аренды.

"Предлагаем, чтобы у сторон было выработанное нормой права время на проведение окончательных переговоров [до уведомления о расторжении договора]. Хотели бы, чтобы депозит оставался у арендодателя", - добавил он.

Кроме того, по мнению Москаленко, необходимо продумать, как будет подтверждаться снижение выручки пострадавших организаций и применительно к какому периоду. Предлагается также, чтобы возможность расторгать договоры действовала ограниченный срок и она не предоставлялась тем компаниям, которые раньше уже получили льготы или скидки по аренде.

О законопроекте

Согласно текущей редакции законопроекта, право на одностороннее расторжение договора получат компании, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. Арендаторы поддержали законопроект, тогда как представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров, девелоперы выступили против нововведения. По их мнению, поправки создают несправедливые договорные условия и их принятие может драматичным образом повлиять на рынок коммерческой недвижимости.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой выступил с просьбой исключить из принятого в первом чтении законопроекта пункт о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Второе чтение законопроекта планируется провести 21 или 22 мая.